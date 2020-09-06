Футболист "Динамо" стал самым дорогим игроком Чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Специализированный портал Transfermarkt обновил данные о трансфертных ценах на игроков украинской Премьер-лиги, передает УНН.
По итогам изменений на вершине списка по-прежнему находится полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который оценивается в 19 млн евро.
Вингер "Шахтера" Тете расположился на второй строчке с оценочной стоимостью в 17 млн евро, а тройку самых дорогих футболистов УПЛ замкнул Виталий Миколенко из "Динамо" с ценой 13 млн евро.
Наибольший рост зафиксирован у защитника "горняков" Додо, который прибавил в цене более всех в чемпионате - плюс 6,4 млн евро. Сейчас его стоимость составляет 10 млн евро.
Заметим, что защитник "горняков" Николай Матвиенко с 4 млн евро подорожал до 9 млн евро. Форвард "Динамо" Владислав Супряга теперь стоит 7 млн евро, он подорожал на 4,3 млн евро.