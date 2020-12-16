Футболіст “Динамо” назвав ключових виконавців “Брюгге”

“Суперник нам добре знайомий, але це не може бути плюсом чи мінусом як для нас, так і для „Брюгге“. Очевидно, що обидві команди будуть шукати нові підходи і немає сенсу приділяти тим матчам ключову увагу при підготовці.

Ми чудово знаємо, на що здатний суперник і поважаємо його досягнення. „Брюгге“ впевнено виграв місцевий чемпіонат, дуже гідно боровся в Лізі чемпіонів у нинішньому сезоні, проявив характер проти „Лаціо“ в останньому матчі та міг вийти з групи”, — розпочав гравець.

Караваєв побоюється гравці бельгійського клубу в центрі поля.

“Ключові гравці „Брюгге“ у центрі поля, Вормер і Ванакен, залишилися в команді, так що ми представляємо, з ким доведеться мати справу. У суперника хороша оборона, в національному чемпіонаті вони мало пропускають. Наскільки я знаю, у Лізі чемпіонів бельгійці використовували різні тактичні схеми, у тому числі і з трьома центральними захисниками”, — наголосив українець.

Про перевагу “Брюгге”: “у суперника буде одна важлива перевага — це ігрова практика. До першого матчу з „Брюгге“ ми проведемо тільки одну зустріч, а вони зіграють не менше 8-ми поєдинків після поновлення чемпіонату Бельгії. Але всі ці проблеми можна вирішити, головне, щоб ми підійшли до матчів плей-оф Ліги Європи повністю підготовленими”.

Примітно, що перший поєдинок “біло-сині” проведуть 18 лютого в Києві, на НСК “Олімпійський, а матч-відповідь відбудеться 25 лютого на арені “Ян Брейдель” у Брюгге.