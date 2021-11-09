Футбол: зірковий нападник збірної Боснії та Герцеговини пропустить поєдинок із Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нападник збірної Боснії та Герцеговини з футболу Едін Джеко пошкодив задню поверхню стегна перед вирішальними матчами відбору на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії та України, передає УНН з посиланням на пресслужбу боснійської збірної.
Деталі
Травму форвард отримав у поєдинку 12-го туру чемпіонату Італії, у якому його "Інтер" зіграв внічию з "Міланом" (1:1).
За підсумками обстеження, яке пройшов 35-річний форвард, стало відомо, що в нього м'язове ушкодження.
Найближчим часом на нього очікує курс фізіотерапії. При цьому поки що незрозуміло, чи зможе Джеко взяти участь у майбутніх міжнародних матчах.
Відзначимо, що в історії збірної Боснії та Герцеговини Джеко провів 118 матчів і забив 60 голів.
Доповнення
13 листопада команда Пєтєва зіграє проти Фінляндії, а 16 листопада боснійці вдома зустрінуться з Україною.