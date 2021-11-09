Футбол: зірковий нападник збірної Боснії та Герцеговини пропустить поєдинок із Україною

Деталі

Травму форвард отримав у поєдинку 12-го туру чемпіонату Італії, у якому його "Інтер" зіграв внічию з "Міланом" (1:1).

За підсумками обстеження, яке пройшов 35-річний форвард, стало відомо, що в нього м'язове ушкодження.

Найближчим часом на нього очікує курс фізіотерапії. При цьому поки що незрозуміло, чи зможе Джеко взяти участь у майбутніх міжнародних матчах.

Відзначимо, що в історії збірної Боснії та Герцеговини Джеко провів 118 матчів і забив 60 голів.

Доповнення

13 листопада команда Пєтєва зіграє проти Фінляндії, а 16 листопада боснійці вдома зустрінуться з Україною.