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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39904 перегляди

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Футбол: зірковий нападник збірної Боснії та Герцеговини пропустить поєдинок із Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нападник збірної Боснії та Герцеговини з футболу Едін Джеко пошкодив задню поверхню стегна перед вирішальними матчами відбору на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії та України, передає УНН з посиланням на пресслужбу боснійської збірної.

Футбол: зірковий нападник збірної Боснії та Герцеговини пропустить поєдинок із Україною

Деталі

Травму форвард отримав у поєдинку 12-го туру чемпіонату Італії, у якому його "Інтер" зіграв внічию з "Міланом" (1:1).

За підсумками обстеження, яке пройшов 35-річний форвард, стало відомо, що в нього м'язове ушкодження.

Найближчим часом на нього очікує курс фізіотерапії. При цьому поки що незрозуміло, чи зможе Джеко взяти участь у майбутніх міжнародних матчах.

Відзначимо, що в історії збірної Боснії та Герцеговини Джеко провів 118 матчів і забив 60 голів.

Доповнення

13 листопада команда Пєтєва зіграє проти Фінляндії, а 16 листопада боснійці вдома зустрінуться з Україною.

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