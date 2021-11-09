Футбол: звездный нападающий сборной Боснии и Герцеговины пропустит поединок с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нападающий сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко повредил заднюю поверхность бедра перед решающими матчами отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии и Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу боснийской сборной.
Детали
Травму форвард получил в поединке 12-го тура чемпионата Италии, в котором его "Интер" сыграл вничью с "Миланом" (1:1).
По итогам обследования, которое прошел 35-летний форвард, стало известно, что у него мышечное повреждение.
В ближайшее время его ожидает курс физиотерапии. При этом пока непонятно, сможет ли Джеко принять участие в предстоящих международных матчах.
Отметим, что в истории сборной Боснии и Герцеговины Джеко провел 118 матчей и забил 60 голов.
Дополнения
13 ноября команда Петева сыграет против Финляндии, а 16 ноября боснийцы дома встретятся с Украиной.