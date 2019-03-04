Футбол здатен забезпечувати сотні тисяч робочих місць у країні - дослідження

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Професійний футбол в Іспанії відіграє важливу соціально-економічну функцію. Про це повідомила компанія PricewaterhouseCoopers, передає УНН.

Згідно з дослідженням, з сезону 2016/17 футбол в Іспанії дає країні 185 тисяч робочих місць. Це 0,98% від усіх працюючих жителів Іспанії.

Було виплачено 4,1 мільярда євро податків, а оборот коштів становив 15,69 млрд євро або 1,37% від ВВП Іспанії.

"Це підтверджує величезну соціальну і фінансову роль професійного футболу в нашій країні і, також, важливість ухвалення компетентних і продуманих рішень у всьому, чого торкається галузь, яка так актуальна для нашого суспільства", - сказав глава Ла Ліги Хав'єр Тебас.

У звіті наголошується, що кількість робочих місць зросла на 28% у порівнянні з попереднім дослідженням (з сезону 2012/13), а податкові виплати збільшилися на 41%.

Нагадаємо, як писав УНН, L'Equipe напередодні оголосило ТОП-10 високооплачуваних футболістів європейських клубів.

Також нагадаємо, що офіційні заробітні плати футболістів столичного ФК "Динамо" декларуються на рівні всього 18-20 тис. грн. Все решта, за даними ЗМІ, гравці отримують з рахунків офшорних компаній.

Через таку фінансову схему, за словами експерта Павловського, за п'ять років "Динамо" недоплатило в Пенсійний фонд понад 440 млн грн.

Українські Національні Новини

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