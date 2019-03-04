Футбол способен обеспечивать сотни тысяч рабочих мест в стране - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Профессиональный футбол в Испании играет важную социально-экономическую функцию. Об этом сообщила компания PricewaterhouseCoopers, передает УНН.
Согласно исследованию, с сезона 2016/17 футбол в Испании дает стране 185 тысяч рабочих мест. Это 0,98% от всех работающих жителей Испании.
Было выплачено 4,1 миллиарда евро налогов, а оборот средств составил 15,69 млрд евро или 1,37% от ВВП Испании.
"Это подтверждает огромную социальную и финансовую роль профессионального футбола в нашей стране и, также, важность принятия компетентных и продуманных решений во всем, чего касается отрасли, которая так актуальна для нашего общества", - сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.
В отчете отмечается, что количество рабочих мест выросло на 28% по сравнению с предыдущим исследованием (с сезона 2012/13), а налоговые выплаты увеличились на 41%.
Напомним, как писал УНН, L'Equipe накануне объявило ТОП-10 высокооплачиваемых футболистов европейских клубов.
Также напомним, что официальные заработные платы футболистов столичного ФК "Динамо" декларируются на уровне всего 18-20 тыс. грн. Все остальные, по данным СМИ, игроки получают со счетов оффшорных компаний.
Через такую финансовую схему, по словам эксперта Павловского, за пять лет "Динамо" недоплатило в Пенсионный фонд более 440 млн грн.