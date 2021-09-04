Футбол: збірна України оголосила заявку на матч проти Франції

Деталі

Єдиним гравцем, який не потрапив до фінальної заявки став Ігор Харатін. Повна заявка виглядає наступним чином:

Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник.

Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Тарас Качараба, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Олександр Караваєв.

Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.

Доповнення

Матч Україна — Франція пройде сьогодні в Києві на НСК “Олімпійський”. Стартовий свисток пролунає о 21:45.