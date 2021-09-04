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Футбол: збірна України оголосила заявку на матч проти Франції

Футбол: збірна України оголосила заявку на матч проти Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Національна футбольна збірна України оприлюднила заявку на поєдинок відбірного раунду до чемпіонату світу-2022 проти команди Франції, передає УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Єдиним гравцем, який не потрапив до фінальної заявки став Ігор Харатін. Повна заявка виглядає наступним чином:

Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник.

Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Тарас Качараба, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Олександр Караваєв.

Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.

Доповнення

Матч Україна — Франція пройде сьогодні в Києві на НСК “Олімпійський”. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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