Футбол: збірна України оголосила заявку на матч проти Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Національна футбольна збірна України оприлюднила заявку на поєдинок відбірного раунду до чемпіонату світу-2022 проти команди Франції, передає УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Єдиним гравцем, який не потрапив до фінальної заявки став Ігор Харатін. Повна заявка виглядає наступним чином:
Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник.
Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Тарас Качараба, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Олександр Караваєв.
Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.
Доповнення
Матч Україна — Франція пройде сьогодні в Києві на НСК “Олімпійський”. Стартовий свисток пролунає о 21:45.