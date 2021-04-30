Футбол: визначився чемпіон України в молодіжній першості

Деталі

“Динамівці” за два тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача (однолітків із “Шахтаря”) на 7 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці. У 24-х матчах кияни набрали 63 очки (20 перемог, 3 нічиї, 1 поразка, м’ячі — 90:18).

Крім того, оформивши дубль у матчі з “Ворсклою”, “динамівець” Владислав Ванат із 25-ма голами в активі з великою часткою ймовірності виграв гонку бомбардирів, а у Вікентія Волошина є шанс поборотися за другу позицію (14 голів).

Доповнення

Це 8-й чемпіонський титул “Динамо” в першості дублерів України, що є рекордним показником серед усіх українських клубів.