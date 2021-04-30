Футбол: определился чемпион Украины в молодежном первенстве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Обыграв “Ворсклу” со счетом 4: 2, киевское “Динамо” U21 досрочно стало чемпионом Украины 2020/2021 молодежного первенства. Об этом говорится в пресс-службе “бело-синих”, передает УНН.
Детали
“Динамовцы” за два тура до завершения турнира опережают ближайшего преследователя (сверстников из “Шахтера”) на 7 очков и стали недосягаемыми в чемпионской гонке. В 24-х матчах киевляне набрали 63 очка (20 побед, 3 ничьи, 1 поражение, мячи — 90:18).
Кроме того, оформив дубль в матче с “Ворсклой”, “динамовец” Владислав Ванат с 25 голами с большой долей вероятности выиграл гонку бомбардиров, а в Викентия Волошина есть шанс побороться за вторую позицию (14 голов).
Дополнение
Это 8-й чемпионский титул “Динамо” в первенстве дублеров Украины, что является рекордным показателем среди всех украинских клубов.