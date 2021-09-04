Футбол: віцечемпіон світу у складі збірної Хорватії оголосив про завершення кар'єри

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Київ • УНН

 • 14109 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Відомий нападник збірної Хорватії та європейських грандів Маріо Манджукіч вирішив завершити професійну футбольну кар’єру. Про своє рішення форвард написав на власній сторінці в Instagram, передає УНН.

Цитата

“Ти вперше одягаєш ці бутси, але ти навіть не можеш уявити, що тебе чекає в футболі! Ти будеш забивати м’ячі на найвищому рівні, ти будеш вигравати найбільші трофеї в складі найбільших клубів. Гордо будеш представляти країну, допоможеш написати історію хорватського спорту.

Перш за все, ти досягнеш успіху, тому що завжди будеш намагатися з усіх сил. Зрештою, це те, чим ти будеш найбільше пишатися. Ти багатьом пожертвуєш, але знатимеш, що це того варте, через всі чудові моменти.

Ти зрозумієш, що настав момент піти на пенсію, повісити бутси на цвях, і жалю не буде. Футбол завжди буде частиною твого життя, але попереду буде нова глава”, — сказано у зверненні 35-річного хорвата.

Довідка

Манджукіч за професійну кар’єру встиг пограти за такі відомі клуби, як “Вольфсбург”, “Баварію”, “Атлетіко” Мадрид, “Ювентус” і “Мілан”.

Він тричі ставав чемпіоном Хорватії, 5 разів вигравав Серію А, двічі вигравав Бундеслігу, Лігу чемпіонів сезону-2012/13, Суперкубок УЄФА, Суперкубок Іспанії. Загалом в його активі 24 виграні трофеї на клубному рівні. Також футболіст став віце-чемпіоном світу 2018 року.

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