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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39900 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Футбол: український жіночий клуб здобув перший бал на груповій стадії Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 15339 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У третьому турі групового етапу жіночої Ліги чемпіонів-2021/2022 харківський "Житлобуд-1" на власному полі зіграв унічию з ісландським "Брейдабліком", інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Футбол: український жіночий клуб здобув перший бал на груповій стадії Ліги чемпіонів

Деталі

Чемпіон України ввійшов до числа 16-ти команд, які пробилися в прем’єрний груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд. У попередніх турах харків’янки поступилися "Реалу" (0:1) та "ПСЖ" (0:5).

Тепер же "Житлобуд-1" у Харкові приймав "Брейдаблік", який також програв у двох перших матчах. Незважаючи на відчутну ігрову перевагу, господаркам не вдалося забити у ворота ісландок. Тож у підсумку поєдинок завершився нульовою нічиєю, а команди набрали по одному очку.

Контекст

Харківський клуб вперше в історії пробився до групового етапу жіночої Ліги чемпіонів.

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