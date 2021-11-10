Футбол: український жіночий клуб здобув перший бал на груповій стадії Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У третьому турі групового етапу жіночої Ліги чемпіонів-2021/2022 харківський "Житлобуд-1" на власному полі зіграв унічию з ісландським "Брейдабліком", інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Деталі
Чемпіон України ввійшов до числа 16-ти команд, які пробилися в прем’єрний груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд. У попередніх турах харків’янки поступилися "Реалу" (0:1) та "ПСЖ" (0:5).
Тепер же "Житлобуд-1" у Харкові приймав "Брейдаблік", який також програв у двох перших матчах. Незважаючи на відчутну ігрову перевагу, господаркам не вдалося забити у ворота ісландок. Тож у підсумку поєдинок завершився нульовою нічиєю, а команди набрали по одному очку.
Контекст
Харківський клуб вперше в історії пробився до групового етапу жіночої Ліги чемпіонів.