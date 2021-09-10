Харківський клуб вперше в історії пробився до групового етапу жіночої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Харківський “Житлобуд-1” удруге обіграв кіпрський “Аполлон” та пробився до групового раунду жіночої Ліги чемпіонів-2021/2022. Про це свідчать дані УАФ, передає УНН.
Деталі
У Лімасолі українки перемогли з рахунком 2:1, тож на ОСК “Металіст” мали підтвердити здобуту перевагу. Із голами підопічні Валентини Котик не забарилися й уже до 20-ї хвилини вели у два м’ячі. Спершу Бойченко замкнула простріл із правого флангу, а згодом Овдійчук завдала точного удару головою.
У другому таймі “Житлобуд-1” збільшив власну перевагу — Овдійчук оформила дубль. Після цього кіпріотки влучили в поперечину, а пізніше все ж відіграли один м’яч унаслідок автоголу Алексанян. Потім українки могли забивати ще, проте не скористалися моментами, суперниці ж іще раз поцілили в каркас. Однак у підсумку матч завершився з рахунком 3:1.
Таким чином “Житлобуд-1” за сумою двох поєдинків пробився до першого в історії жіночої Ліги чемпіонів групового раунду.
Доповнення
Жеребкування групової стадії відбудеться 13 вересня.