Футбол: українська суддя Монзуль отримала призначення на Олімпійські ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Стали відомі бригади суддів, які будуть працювати на матчах чоловічого і жіночого турнірів Олімпійських ігор-2020 в Токіо серед чоловіків і жінок, передає УНН з посиланням на law5-theref.blogspot.com.
Деталі
До списку головних арбітрів увійшла Катерина Монзуль, а серед асистентів Марина Стрілецька. Також жіночий турнір серед європейських арбітрів будуть судити француженка Стефані Фраппар і росіянка Анастасія Пустовойтова.
Матчі чоловічого турніру Олімпіади від Європи обслуговуватимуть чотири бригади - португальська (на чолі з Артуром Соарешем Діашем), ізраїльська (Орель Грінфельд), сербська (Срджан Йовановіч) і болгарська (Георгій Кабаков).
Примітно, що у 2014 році Монзуль працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів. У 2015 році українці довірили фінал жіночого чемпіонату світу-2015 між США та Японією.
Доповнення
Футбольний турнір на Олімпіаді у Токіо відбудеться 21 липня – 7 серпня.