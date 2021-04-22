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Футбол: украинская судья Монзуль получила назначение на Олимпийские игры

Футбол: украинская судья Монзуль получила назначение на Олимпийские игры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Стали известны бригады судей, которые будут работать на матчах мужского и женского турниров Олимпийских игр-2020 в Токио среди мужчин и женщин, передает УНН со ссылкой на law5-theref.blogspot.com.

Детали

В список главных арбитров вошла Екатерина Монзуль, а среди ассистентов Марина Стрелецкая. Также женский турнир среди европейских арбитров будут судить француженка Стефани Фраппар и россиянка Анастасия Пустовойтова.

Матчи мужского турнира Олимпиады от Европы будут обслуживать четыре бригады - португальский (во главе с Артуром Соарешем Диашем), израильская (Орель Гринфельд), сербская (Срджан Йованович) и болгарский (Георгий Кабаков).

Примечательно, что в 2014 году Монзуль работала на финале женской Лиги чемпионов. В 2015 году украинцы доверили финал женского чемпионата мира-2015 между США и Японией.

Дополнение

Футбольный турнир на Олимпиаде в Токио состоится 21 июля - 7 августа.

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