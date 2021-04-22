Футбол: украинская судья Монзуль получила назначение на Олимпийские игры
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Стали известны бригады судей, которые будут работать на матчах мужского и женского турниров Олимпийских игр-2020 в Токио среди мужчин и женщин, передает УНН со ссылкой на law5-theref.blogspot.com.
Детали
В список главных арбитров вошла Екатерина Монзуль, а среди ассистентов Марина Стрелецкая. Также женский турнир среди европейских арбитров будут судить француженка Стефани Фраппар и россиянка Анастасия Пустовойтова.
Матчи мужского турнира Олимпиады от Европы будут обслуживать четыре бригады - португальский (во главе с Артуром Соарешем Диашем), израильская (Орель Гринфельд), сербская (Срджан Йованович) и болгарский (Георгий Кабаков).
Примечательно, что в 2014 году Монзуль работала на финале женской Лиги чемпионов. В 2015 году украинцы доверили финал женского чемпионата мира-2015 между США и Японией.
Дополнение
Футбольный турнир на Олимпиаде в Токио состоится 21 июля - 7 августа.