Футбол: Степаненко назвав головну проблему в матчі з боснійцями

Цитата

На думку хавбека, проблема українців базувалася на тому, що команда низько почала сідати в захисті при рахунку 1:0.

“Думаю, проблема була в тому, що при 1:0, коли вже грали від оборони, ми вибігали в контратаки, але не могли просто віддати хороший останній пас. А потім дуже низько сіли. А це значить — закидання в штрафну, якісь відскоки ... Отримали удар — і м’яч у воротах. Над цим потрібно працювати.

Повторюся, головна проблема — ми низько сіли. Суперники підключили фланги, у них там високі футболісти, багато гравців біжать в штрафну. Думаю, це наша психологія, яку хочеться поміняти. Тому що забили гол і сідаємо оборонятися відразу. Але ж нам по зубах була ця команда”, — наголосив Степаненко.

Контекст

Пропущений гол у заключній 15-хвилинці коштував Україні втрати перемоги на Боснією та Герцеговиною.