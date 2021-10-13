Футбол: Степаненко назвал главную проблему в матче с боснийцами

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал результат поединка со сборной Боснии и Герцеговины (1: 1), сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Цитата

По мнению хавбека, проблема Украинский базировалась на том, что команда низко начала садиться в защите при счете 1: 0.

“Думаю, проблема была в том, что при 1: 0, когда играли от обороны, мы выбегали в контратаки, но не могли просто отдать хороший последний пас. А потом очень низко сели. А это значит — забрасывание в штрафную, какие отскоки ... Получили удар — и мяч в воротах. Над этим нужно работать.

Повторюсь, главная проблема — мы низко сели. Соперники подключили фланги, у них там высокие футболисты, многие игроки бегут в штрафную. Думаю, это наша психология, которую хочется поменять. Потому что забили гол и садимся обороняться сразу. Но нам по зубам была эта команда ”, - подчеркнул Степаненко.

Контекст

Пропущенный гол в заключительной 15-минутке стоил Украине потери победы на Боснией и Герцеговиной.

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