Футбол: Степаненко назвал главную проблему в матче с боснийцами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал результат поединка со сборной Боснии и Герцеговины (1: 1), сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Цитата
По мнению хавбека, проблема Украинский базировалась на том, что команда низко начала садиться в защите при счете 1: 0.
“Думаю, проблема была в том, что при 1: 0, когда играли от обороны, мы выбегали в контратаки, но не могли просто отдать хороший последний пас. А потом очень низко сели. А это значит — забрасывание в штрафную, какие отскоки ... Получили удар — и мяч в воротах. Над этим нужно работать.
Повторюсь, главная проблема — мы низко сели. Соперники подключили фланги, у них там высокие футболисты, многие игроки бегут в штрафную. Думаю, это наша психология, которую хочется поменять. Потому что забили гол и садимся обороняться сразу. Но нам по зубам была эта команда ”, - подчеркнул Степаненко.
Контекст
Пропущенный гол в заключительной 15-минутке стоил Украине потери победы на Боснией и Герцеговиной.