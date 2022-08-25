Футбол: "Шахтар" сьогодні дізнається суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Наразі визначилися усі учасники групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23. Серед них і представник України - донецький «Шахтар», який перебуватиме у третьому кошику, пише УНН з посиланням на інформацію УАФ.
Деталі
Сьогодні, 25 серпня, о 19:00 за київським часом у Стамбулі розпочнеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому братиме участь і донецький «Шахтар». До основної сітки турніру клуб потрапив напряму.
Згідно з індивідуальними коефіцієнтами 24 з 32-х учасників Ліги чемпіонів сформували три кошики — із другого по четвертий. А от до першого потрапили чемпіони найкращих асоціацій у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а також переможець Ліги чемпіонів («Реал») та переможець Ліги Європи («Айнтрахт»).
Відповідно до регламенту, представників однієї асоціації, навіть якщо вони потрапили до різних кошиків, буде розведено.
Кошик 1
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- «Реал» (Іспанія) — 124,0
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- «Айнтрахт» (Німеччина) — 61,0
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- «Манчестер Сіті» (Англія) — 134,0
-
- «Мілан» (Італія) — 38,0
-
- «Баварія» (Німеччина) — 138,0
-
- «ПСЖ» (Франція) — 112,0
-
- «Порту» (Португалія) — 80,0
-
- «Аякс» (Нідерланди) — 82,0
-
Кошик 2
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- «Ліверпуль» (Англія) — 134,0
-
- «Челсі» (Англія) — 123,0
-
- «Барселона» (Іспанія) — 114,0
-
- «Ювентус» (Італія) — 107,0
-
- «Атлетико» (Іспанія) — 105,0
-
- «Севілья» (Іспанія) — 91,0
-
- «Лейпциг» (Німеччина) — 83,0
-
- «Тоттенгем» (Англія) — 83,0
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Кошик 3
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- «Боруссія» Д (Німеччина) — 78,0
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- «Зальцбург» (Австрія) — 71,0
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- «Шахтар» (Україна) — 71,0
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- «Інтер» (Італія) — 67,0
-
- «Наполі» (Італія) — 66,0
-
- «Бенфіка» (Португалія) — 61,0
-
- «Спортинг» (Португалія) — 55,5
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- «Баєр» (Німеччина) — 53,0
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Кошик 4
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- «Рейнджерс» (Шотландія) — 50,2
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- «Динамо» З (Хорватія) — 49,5
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- «Марсель» (Франція) — 44,0
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- «Копенгаген» (Данія) — 40,5
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- «Брюгге» (Бельгія) — 38,5
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- «Селтик» (Шотландія) — 33,0
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- «Вікторія» (Чехія) — 31,0
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- «Маккабі» Х (Ізраїль) — 7,0
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Доповнення
Перший тур групового турніру відбудеться 6-7 вересня.