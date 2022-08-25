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Футбол: "Шахтар" сьогодні дізнається суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 129170 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Наразі визначилися усі учасники групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23. Серед них і представник України - донецький «Шахтар», який перебуватиме у третьому кошику, пише УНН з посиланням на інформацію УАФ.

Футбол: "Шахтар" сьогодні дізнається суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів

Деталі

Сьогодні, 25 серпня, о 19:00 за київським часом у Стамбулі розпочнеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому братиме участь і донецький «Шахтар». До основної сітки турніру клуб потрапив напряму.

Згідно з індивідуальними коефіцієнтами 24 з 32-х учасників Ліги чемпіонів сформували три кошики — із другого по четвертий. А от до першого потрапили чемпіони найкращих асоціацій у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а також переможець Ліги чемпіонів («Реал») та переможець Ліги Європи («Айнтрахт»).

Відповідно до регламенту, представників однієї асоціації, навіть якщо вони потрапили до різних кошиків, буде розведено.

Кошик 1

  • «Реал» (Іспанія) — 124,0
  • «Айнтрахт» (Німеччина) — 61,0
  • «Манчестер Сіті» (Англія) — 134,0
  • «Мілан» (Італія) — 38,0
  • «Баварія» (Німеччина) — 138,0
  • «ПСЖ» (Франція) — 112,0
  • «Порту» (Португалія) — 80,0
  • «Аякс» (Нідерланди) — 82,0

Кошик 2

  • «Ліверпуль» (Англія) — 134,0
  • «Челсі» (Англія) — 123,0
  • «Барселона» (Іспанія) — 114,0
  • «Ювентус» (Італія) — 107,0
  • «Атлетико» (Іспанія) — 105,0
  • «Севілья» (Іспанія) — 91,0
  • «Лейпциг» (Німеччина) — 83,0
  • «Тоттенгем» (Англія) — 83,0

Кошик 3

  • «Боруссія» Д (Німеччина) — 78,0
  • «Зальцбург» (Австрія) — 71,0
  • «Шахтар» (Україна) — 71,0
  • «Інтер» (Італія) — 67,0
  • «Наполі» (Італія) — 66,0
  • «Бенфіка» (Португалія) — 61,0
  • «Спортинг» (Португалія) — 55,5
  • «Баєр» (Німеччина) — 53,0

Кошик 4

  • «Рейнджерс» (Шотландія) — 50,2
  • «Динамо» З (Хорватія) — 49,5
  • «Марсель» (Франція) — 44,0
  • «Копенгаген» (Данія) — 40,5
  • «Брюгге» (Бельгія) — 38,5
  • «Селтик» (Шотландія) — 33,0
  • «Вікторія» (Чехія) — 31,0
  • «Маккабі» Х (Ізраїль) — 7,0

Доповнення

Перший тур групового турніру відбудеться 6-7 вересня.

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