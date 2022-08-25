Футбол: "Шахтар" сьогодні дізнається суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів

Деталі

Сьогодні, 25 серпня, о 19:00 за київським часом у Стамбулі розпочнеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому братиме участь і донецький «Шахтар». До основної сітки турніру клуб потрапив напряму.

Згідно з індивідуальними коефіцієнтами 24 з 32-х учасників Ліги чемпіонів сформували три кошики — із другого по четвертий. А от до першого потрапили чемпіони найкращих асоціацій у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а також переможець Ліги чемпіонів («Реал») та переможець Ліги Європи («Айнтрахт»).

Відповідно до регламенту, представників однієї асоціації, навіть якщо вони потрапили до різних кошиків, буде розведено.

Кошик 1



«Реал» (Іспанія) — 124,0



«Айнтрахт» (Німеччина) — 61,0



«Манчестер Сіті» (Англія) — 134,0



«Мілан» (Італія) — 38,0



«Баварія» (Німеччина) — 138,0



«ПСЖ» (Франція) — 112,0



«Порту» (Португалія) — 80,0



«Аякс» (Нідерланди) — 82,0



Кошик 2



«Ліверпуль» (Англія) — 134,0



«Челсі» (Англія) — 123,0



«Барселона» (Іспанія) — 114,0



«Ювентус» (Італія) — 107,0



«Атлетико» (Іспанія) — 105,0



«Севілья» (Іспанія) — 91,0



«Лейпциг» (Німеччина) — 83,0



«Тоттенгем» (Англія) — 83,0



Кошик 3



«Боруссія» Д (Німеччина) — 78,0



«Зальцбург» (Австрія) — 71,0



«Шахтар» (Україна) — 71,0



«Інтер» (Італія) — 67,0



«Наполі» (Італія) — 66,0



«Бенфіка» (Португалія) — 61,0



«Спортинг» (Португалія) — 55,5



«Баєр» (Німеччина) — 53,0



Кошик 4



«Рейнджерс» (Шотландія) — 50,2



«Динамо» З (Хорватія) — 49,5



«Марсель» (Франція) — 44,0



«Копенгаген» (Данія) — 40,5



«Брюгге» (Бельгія) — 38,5



«Селтик» (Шотландія) — 33,0



«Вікторія» (Чехія) — 31,0



«Маккабі» Х (Ізраїль) — 7,0



Доповнення

Перший тур групового турніру відбудеться 6-7 вересня.