Футбол: "Шахтер" сегодня узнает соперников в групповом раунде Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. Среди них и представитель Украины – донецкий «Шахтер», который будет находиться в третьей корзине, пишет УНН со ссылкой на информацию УАФ.
Детали
Сегодня, 25 августа, в 19:00 по киевскому времени в Стамбуле начнется жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой примет участие и донецкий «Шахтер». В основную сетку турнира клуб попал напрямую.
Согласно индивидуальным коэффициентам 24 из 32-х участников Лиги чемпионов сформировали три корзины — со второй по четвертую. А вот в первую попали чемпионы лучших ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, а также победитель Лиги чемпионов («Реал») и победитель Лиги Европы («Айнтрахт»).
Согласно регламенту, представители одной ассоциации, даже если они попали в разные корзины, будут разведены.
Корзина 1
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- «Реал» (Испания) — 124,0
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- «Айнтрахт» (Германия) — 61,0
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- «Манчестер Сити» (Англия) — 134,0
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- «Милан» (Италия) — 38,0
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- «Бавария» (Германия) — 138,0
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- «ПСЖ» (Франция) — 112,0
-
- «Порту» (Португалия) — 80,0
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- «Аякс» (Нидерланды) — 82,0
-
Корзина 2
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- «Ливерпуль» (Англия) — 134,0
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- «Челси» (Англия) — 123,0
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- «Барселона» (Испания) — 114,0
-
- «Ювентус» (Италия) — 107,0
-
- «Атлетико» (Испания) — 105,0
-
- «Севилья» (Испания) — 91,0
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- «Лейпциг» (Германия) — 83,0
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- «Тоттенхем» (Англия) — 83,0
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Корзина 3
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- «Боруссия» Д (Германия) — 78,0
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- «Зальцбург» (Австрия) — 71,0
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- «Шахтер» (Украина) — 71,0
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- «Интер» (Италия) — 67,0
-
- «Наполи» (Италия) — 66,0
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- «Бенфика» (Португалия) — 61,0
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- «Спортинг» (Португалия) — 55,5
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- «Байер» (Германия) — 53,0
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Корзина 4
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- «Рейнджерс» (Шотландия) — 50,2
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- «Динамо» С (Хорватия) — 49,5
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- «Марсель» (Франция) — 44,0
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- «Копенгаген» (Дания) — 40,5
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- «Брюгге»(Бельгия) — 38,5
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- «Селтик» (Шотландия) — 33,0
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- «Виктория» (Чехия) — 31,0
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- «Маккаби» Х (Израиль) — 7,0
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Дополнение
Первый тур группового турнира состоится 6-7 сентября.