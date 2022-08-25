Футбол: "Шахтер" сегодня узнает соперников в групповом раунде Лиги чемпионов

Детали

Сегодня, 25 августа, в 19:00 по киевскому времени в Стамбуле начнется жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой примет участие и донецкий «Шахтер». В основную сетку турнира клуб попал напрямую.

Согласно индивидуальным коэффициентам 24 из 32-х участников Лиги чемпионов сформировали три корзины — со второй по четвертую. А вот в первую попали чемпионы лучших ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, а также победитель Лиги чемпионов («Реал») и победитель Лиги Европы («Айнтрахт»).

Согласно регламенту, представители одной ассоциации, даже если они попали в разные корзины, будут разведены.

Корзина 1



«Реал» (Испания) — 124,0



«Айнтрахт» (Германия) — 61,0



«Манчестер Сити» (Англия) — 134,0



«Милан» (Италия) — 38,0



«Бавария» (Германия) — 138,0



«ПСЖ» (Франция) — 112,0



«Порту» (Португалия) — 80,0



«Аякс» (Нидерланды) — 82,0



Корзина 2



«Ливерпуль» (Англия) — 134,0



«Челси» (Англия) — 123,0



«Барселона» (Испания) — 114,0



«Ювентус» (Италия) — 107,0



«Атлетико» (Испания) — 105,0



«Севилья» (Испания) — 91,0



«Лейпциг» (Германия) — 83,0



«Тоттенхем» (Англия) — 83,0



Корзина 3



«Боруссия» Д (Германия) — 78,0



«Зальцбург» (Австрия) — 71,0



«Шахтер» (Украина) — 71,0



«Интер» (Италия) — 67,0



«Наполи» (Италия) — 66,0



«Бенфика» (Португалия) — 61,0



«Спортинг» (Португалия) — 55,5



«Байер» (Германия) — 53,0



Корзина 4



«Рейнджерс» (Шотландия) — 50,2



«Динамо» С (Хорватия) — 49,5



«Марсель» (Франция) — 44,0



«Копенгаген» (Дания) — 40,5



«Брюгге»(Бельгия) — 38,5



«Селтик» (Шотландия) — 33,0



«Виктория» (Чехия) — 31,0



«Маккаби» Х (Израиль) — 7,0



Дополнение

Первый тур группового турнира состоится 6-7 сентября.