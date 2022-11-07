Футбол: "Шахтар" дізнався суперника у раунді плей-оф Ліги Європи

Деталі

На цій стадії виступить донецький «Шахтар», який посів третю сходинку в групі F Ліги чемпіонів і перемістився в Лігу Європи. Гірники зустрінуться з французьким «Ренном» і перший матч проведуть на власному полі.

Поєдинки цієї стадії пройдуть 16-го та 23 лютого 2023 року.

Ліга Європи. Стиковий раунд (1/16 фіналу)



«Барселона» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія)



«Ювентус» (Італія) — «Нант» (Франція)



«Спортинг» (Португалія) — «Мідтьюлланн» (Данія)



«Шахтар» (Україна) — «Ренн» (Франція)

— «Ренн» (Франція)

«Аякс» (Нідерланди) — «Уніон» (Німеччина)



«Баєр» (Німеччина) — «Монако» (Франція)



«Севілья» (Іспанія) — ПСВ (Нідерланди)



«Зальцбург» (Австрія) — «Рома» (Італія)



В 1/8 фіналу на переможців стикового раунду чекатимуть команди, що посіли перші місця у групах Ліги Європи. Це «Арсенал» (Англія), за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, «Фенербахче» (Туреччина), «Бетіс» (Іспанія), «Юніон Сент-Жилуаз» (Бельгія), «Реал Сосьєдад» (Іспанія), «Феєнорд» (Нідерланди), «Фрайбург» (Німеччина) та «Ференцварош» (Угорщина).