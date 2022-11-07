Футбол: "Шахтер" узнал соперника в раунде плей-офф Лиги Европы

Детали

На этой стадии выступит донецкий «Шахтер», занявший третье место в группе F Лиги чемпионов и переместившийся в Лигу Европы. Горняки встретятся с французским «Ренном» и первый матч проведут на собственном поле.

Поединки этой стадии пройдут 16 и 23 февраля 2023 года.

Лига Европы. Стыковой раунд (1/16 финала)



«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)



«Ювентус» (Италия) — «Нант» (Франция)



«Спортинг» (Португалия) — «Мидтьюлланн» (Дания)



«Шахтер» (Украина) — «Ренн» (Франция)

— «Ренн» (Франция)

«Аякс» (Нидерланды) — «Унион» (Германия)



«Байер» (Германия) — «Монако» (Франция)



«Севилья» (Испания) — ПСВ (Нидерланды)



«Зальцбург» (Австрия) — «Рома» (Италия)



В 1/8 финала победителей раунда плей-офф будут ждать команды, занявшие первые места в группах Лиги Европы. Это «Арсенал» (Англия), за который выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко, «Фенербахче» (Турция), «Бетис» (Испания), «Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейенорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия ).