Футбол: "Шахтер" узнал соперника в раунде плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы-2022/2023, пишет УНН со ссылкой на информацию УАФ.
Детали
На этой стадии выступит донецкий «Шахтер», занявший третье место в группе F Лиги чемпионов и переместившийся в Лигу Европы. Горняки встретятся с французским «Ренном» и первый матч проведут на собственном поле.
Поединки этой стадии пройдут 16 и 23 февраля 2023 года.
Лига Европы. Стыковой раунд (1/16 финала)
-
- «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
-
- «Ювентус» (Италия) — «Нант» (Франция)
-
- «Спортинг» (Португалия) — «Мидтьюлланн» (Дания)
-
- «Шахтер» (Украина) — «Ренн» (Франция)
-
- «Аякс» (Нидерланды) — «Унион» (Германия)
-
- «Байер» (Германия) — «Монако» (Франция)
-
- «Севилья» (Испания) — ПСВ (Нидерланды)
-
- «Зальцбург» (Австрия) — «Рома» (Италия)
-
В 1/8 финала победителей раунда плей-офф будут ждать команды, занявшие первые места в группах Лиги Европы. Это «Арсенал» (Англия), за который выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко, «Фенербахче» (Турция), «Бетис» (Испания), «Юнион Сент-Жилуаз» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейенорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия ).