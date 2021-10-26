Футбол: один із лідерів "Олександрії" пропустить до пів року

Деталі

Захисник Тимур Стецьков зазнав важкої травми коліна в матчі 12-го туру УПЛ проти чернігівської "Десни". Він пройшов обстеження, йому показано оперативне лікування.

Натомість Кирило Ковалець наразі перебуває в лікарні в Італії, де його мають прооперувати. Відновлювані післяопераційні процедури він проходитиме в тій самій лікарні, а на реабілітацію вже повернеться до України. Загальний строк відновлення сягне приблизно від чотирьох до шести місяців.

Володимир Одарюк та Сергій Гринь виписуються із лікарні. Володимир вже розпочне відновлення, яке триватиме 2-3 тижні. У Сергія попереду продовження лікування. Строк відновлення після подібної травми складає від місяця до шести.

Довідка

Ковалець цього футбольного сезону встиг зіграти за "Олександрію" в 11-ти матчах і забив голи при двох гольових передачах.