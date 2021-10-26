Футбол: один из лидеров "Александрии" пропустит до полугода
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В преддверии кубковой встречи лазарет ФК "Александрия" пополнился, а также стали известны сроки восстановления полузащитника Кирилла Ковальца, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
Защитник Тимур Стецьков получил тяжелую травму колена в матче 12-го тура УПЛ против черниговской "Десны". Он прошел обследование, ему показано оперативное лечение.
В то же время Кирилл Ковалец находится в больнице в Италии, где его должны прооперировать. Восстановительные послеоперационные процедуры он будет проходить в той же больнице, а на реабилитацию уже вернется в Украину. Общий срок восстановления составит примерно от четырех до шести месяцев.
Владимир Одарюк и Сергей Гринь выписываются из больницы. Владимир уже начнет восстановление, которое продлится 2-3 недели. У Сергея впереди продолжение лечения. Срок восстановления после подобной травмы составляет от месяца до шести.
Справка
Ковалец в этом футбольном сезоне успел сыграть за "Александрию" в 11-ти матчах и забил голы при двух голевых передачах.