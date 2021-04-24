Футбол: нападник Ібрагімович продовжив контракт із "Міланом"

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Італійський "Мілан оголосив про продовження контракту із легендарним ветераном Златаном Ібрагімовичем, передає УНН з посиланням на сайт "россонері".

Що відомо

Угода з 39-річним шведом мала закінчитися за підсумками сезону-2020/21. Проте угода пролонгована ще на один рік — до червня 2022 року.

Деталі

“Мілан” — італійська команда, з якою швед провів найбільшу кількість матчів — 84 голи в 130 проведених іграх.

39-річний форвард став гравцем “россонері” взимку 2020-го року, після того, як покинув американську МЛС. Нинішнього сезону Ібрагімович відзначився 17 голами в 25 баталіях.

Доповнення

“Мілан” з 66 набраними очками втримує другий рядок Серії А.

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