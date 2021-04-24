Футбол: нападающий Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Итальянский "Милан объявил о продлении контракта с легендарным ветераном Златан Ибрагимович, передает УНН со ссылкой на сайт "россонери".
Что известно
Соглашение с 39-летним шведом должно была закончиться по итогам сезона-2020/21. Однако соглашение пролонгировано еще на один год — до июня 2022 года.
Детали
“Милан” — итальянская команда, с которой швед провел наибольшее количество матчей — 84 гола в 130 проведенных играх.
39-летний форвард стал игроком “россонери” зимой 2020-го года, после того, как покинул американскую МЛС. В нынешнем сезоне Ибрагимович отметился 17 голами в 25 баталиях.
Дополнение
“Милан” с 66 набранными очками удерживает вторую строчку Серии А.