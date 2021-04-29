Футбол: Лунін зацікавив італійський гранд
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голкіпер мадридського “Реала” Андрій Лунін найближчим часом може поповнити ряди італійського “Мілану”, повідомляє УНН з посиланням на “Fichajes.net”.
Деталі
Нинішній клуб українця готова відпустити стража воріт. Натомість зацікавленість до послуг Луніна виявляє “Мілан”, який, зокрема, шукає заміну своєму воротареві Джанлуїджі Доннаруммі — голкіпер може залишити “россонері” влітку в якості вільного агенту.
Зазначено, що також “Мілан” пов’язують із трансфером сербського нападника Луку Йовіча.
Доповнення
Лунін перейшов в “Реал” в 2018 році, але з того моменту зіграв тільки в одному матчі. У попередніх сезонах Андрія віддавали в оренду “Леганес”, “Вальядолід” і “Ов’єдо”.