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Футбол: Лунін зацікавив італійський гранд

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голкіпер мадридського “Реала” Андрій Лунін найближчим часом може поповнити ряди італійського “Мілану”, повідомляє УНН з посиланням на “Fichajes.net”.

Деталі

Нинішній клуб українця готова відпустити стража воріт. Натомість зацікавленість до послуг Луніна виявляє “Мілан”, який, зокрема, шукає заміну своєму воротареві Джанлуїджі Доннаруммі — голкіпер може залишити “россонері” влітку в якості вільного агенту.

Зазначено, що також “Мілан” пов’язують із трансфером сербського нападника Луку Йовіча.

Доповнення

Лунін перейшов в “Реал” в 2018 році, але з того моменту зіграв тільки в одному матчі. У попередніх сезонах Андрія віддавали в оренду “Леганес”, “Вальядолід” і “Ов’єдо”.

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