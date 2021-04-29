Футбол: Лунин заинтересовал итальянский гранд

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Голкипер мадридского “Реала” Андрей Лунин ближайшее время может пополнить ряды итальянского “Милана”, сообщает УНН со ссылкой на “Fichajes.net”.

Детали

Нынешний клуб Украинский готова отпустить стража ворот. Зато интерес к услугам Лунина проявляет “Милан”, который, в частности, ищет замену своему вратарю Джанлуиджи Доннарумма — голкипер может покинуть “россонери” летом в качестве свободного агента.

Отмечено, что также “Милан” связывают с трансфером сербского нападающего Луку Йовича.

Дополнение

Лунин перешел в “Реал” в 2018 году, но с того момента сыграл только в одном матче. В предыдущих сезонах Андрея отдавали в аренду “Леганес”, “Вальядолид” и “Овьедо”.

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