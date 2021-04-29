Футбол: Лунин заинтересовал итальянский гранд
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Голкипер мадридского “Реала” Андрей Лунин ближайшее время может пополнить ряды итальянского “Милана”, сообщает УНН со ссылкой на “Fichajes.net”.
Детали
Нынешний клуб Украинский готова отпустить стража ворот. Зато интерес к услугам Лунина проявляет “Милан”, который, в частности, ищет замену своему вратарю Джанлуиджи Доннарумма — голкипер может покинуть “россонери” летом в качестве свободного агента.
Отмечено, что также “Милан” связывают с трансфером сербского нападающего Луку Йовича.
Дополнение
Лунин перешел в “Реал” в 2018 году, но с того момента сыграл только в одном матче. В предыдущих сезонах Андрея отдавали в аренду “Леганес”, “Вальядолид” и “Овьедо”.