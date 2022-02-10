Футбол: дубль Жиру допоміг "Мілану" розгромити "Лаціо" на шляху до півфіналу Кубка Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. "Мілан" на своєму полі завдав поразки римському "Лаціо" у матчі чвертьфіналу Кубка Італії з футболу, передає УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Зустріч завершилась із рахунком 4:0. Рахунок був відкритий зусиллями Леау, наприкінці тайму дубль здійснив Олів'є Жиру. Крапку у грі поставив Кессі на 79-й хвилині.
Сказано, що другий із забитих м'ячів став для Жиру вже десятим у складі "Мілана", при цьому у стартовому складі він виходив з початку сезону лише вісім разів.
Отже, "Мілан" пройшов у півфінал Кубка Італії, де зіграє проти міланського "Інтера", який здолав "Рому".
Доповнення
Іншу півфінальну пару складуть переможці у матчах "Сассуоло" – "Ювентуса" і "Аталанта" – "Фіорентина".