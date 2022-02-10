Футбол: дубль Жиру помог "Милану" разгромить "Лацио" на пути к полуфиналу Кубка Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. "Милан" на своем поле нанес поражение римскому "Лацио" в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет был открыт усилиями Леау, в конце тайма дубль совершил Оливье Жиру. Точку в игре поставил Кэсси на 79-й минуте.
Сказано, что второй из забитых мячей стал для Жиру уже десятым в составе "Милана", при этом в стартовом составе он выходил с начала сезона лишь восемь раз.
Итак, "Милан" прошел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет против миланского "Интера", который одолел "Рому".
Дополнение
Другую полуфинальную пару составят победители в матчах "Сассуоло" - "Ювентуса" и "Аталанта" - "Фиорентина".