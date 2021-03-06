Футбол: дубль Морати приніс “Ювентусу” перемогу над “Лаціо”

Деталі

Аргентинський півзахисник Хоакін Корреа став автором першого забитого м’яча у поєдинку (14), але під завершення тайму “стара сеньйора” відігралася зусиллями Рабьо. Ударна п’ятихвилинка від Альваро Морати (57, 60) приніс “Ювентусу” три очки — 3:1.

“Ювентус” в 25 зустрічах набрав 52 очки і займає третє місце в турнірній таблиці італійської Серії А. Відставання від лідера “Інтера” сягає 7-ми балів. “Лаціо” (43) — на сьомому місці.

Доповнення

В іншому центральному поєдинку туру “Інтер” прийматиме колектив українців “Аталанту”. Зустріч пройде 8-го березня.