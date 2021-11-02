Футбол: "Дніпро-1" завдав розгромної поразки "Минаю" в УПЛ

Деталі

Вже у перші 15 хвилин дніпряни оформили солідний гандикап у два м’ячі. Півзахисник Гуцуляк отримав м’яч у чужій карній зоні, захисники дали багато часу для роздумів супернику, який завдав точного удару під штангу. Пізніше Артем Добвик підставив голову під удар партнера, і м’яч змінив траєкторію та долетів до сітки воріт.

Розгром гостей продовжив дует Довбик — Піхальонок. Перший віддав дотепну передачу назад, а Піхальонок став автором голу. Вже на 89 хвилині Назарій Русин поставив крапку у матчі — 4:0.

Доповнення

“Дніпро-1” із 25 пунктами йдуть 5-ми, а “Минай” в зоні вильоту — 14-ті.