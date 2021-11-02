Футбол: "Днепр-1" нанес разгромное поражение "Минаю" в УПЛ

Детали

Уже в первые 15 минут днепряне оформили солидный гандикап в два мяча. Полузащитник Гуцуляк получил мяч в чужой штрафной зоне, защитники дали много времени для размышлений сопернику, который нанес точный удар под штангу. Позже Артем Добвик подставил голову под удар партнера, и мяч изменил траекторию и долетел до сетки ворот.

Разгром гостей продолжил дуэт Довбик-Пихаленок. Первый отдал остроумную передачу назад, а Пихаленок стал автором гола. Уже на 89 минуте Назарий Русин поставил точку в матче — 4:0.

Дополнение

“Днепр-1” с 25 пунктами идут 5-ми, а “Минай” в зоне вылета — 14-е.