Футбол: "Дніпро-1" оголосив про підписання португальського захисника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Новачком СК "Дніпро-1" став 26-річний португальський центральний захисник Нельсон Маседо Монте. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Дніпро-1".
Що відомо
Клуб уклав з гравцем контракт терміном на два роки.
Деталі
Нельсон Монте народився у португальському місті Віл аду-Конді 30 липня 1995 року і є вихованцем шкіл “Бенфіка” (2008-12) і “Ріу Аве” (2012-14). Вся ігрова кар’єра футболіста пройшла у клубі рідного міста “Ріу Аве”, за який він зіграв 103 матчі у вищому дивізіоні, 17 матчів у Кубку Португалії і 3 поєдинки у Лізі Європи.
Також Нельсон Монте зіграв 18 матчів за збірні Португалії U-19 і U-20.
Доповнення
Після шести турів “Дніпро-1” займає третє місце в українській Прем’єр-лізі. У наступному матчі чемпіонату команда Ігор Йовічевіч зіграє з “Шахтарем”.