ФССУ: громадськість вимагає відповідальності за незаконні звільнення тисяч фахівців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Представники об’єднань роботодавців, профспілок і громадських організацій підписали Меморандум про створення “Громадсько-профспілкового руху”. Про це за підсумками проведення круглого столу на тему “Сучасні загрози руйнування соціального страхування громадян в Україні” УНН повідомили у громадській раді Фонду соціального страхування України.
Новостворений рух має на меті домогтися скасування наказів керівництва ФССУ про звільнення понад 2500 осіб.
У громадській раді ФССУ наголосили на тому, що рішення правління Фонду на чолі з Володимиром Саєнком стосовно звільнення кваліфікованих працівників, а також “родинна” корупція Фонду руйнує вщент систему соціального страхування України.
“Сьогодні зміни у Фонді відбуваються безсистемно та за відсутності будь-яких стратегій. Із 5 функцій Фонду по завершенню так званого „об’єднання фондів“ залишиться лише одна — реабілітація тільки для людей після тяжких хвороб”, — наголосив учасник зустрічі Олександр Леонов, експерт з питань соціального страхування.
Така ситуація у перспективі призведе до того, що “кожен, хто платить єдиний соціальний внесок, просто не зможе отримати належних виплат по лікарняних листках при вагітності, пологах та догляду за дитиною, у разі втрати працездатності тощо (що передбачено Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування“)”.
Як повідомляв УНН, за даними громради ФССУ, В.Саєнко незаконно звільнив з органів соцстраху 65% співробітників.