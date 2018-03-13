ФССУ: общественность требует ответственности за незаконные увольнения тысяч специалистов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Представители объединений работодателей, профсоюзов и общественных организаций подписали Меморандум о создании "Общественно-профсоюзного движения". Об этом по итогам проведения круглого стола на тему "Современные угрозы разрушения социального страхования граждан в Украине" УНН сообщили в общественном совете Фонда социального страхования Украины.
Цель новосозданного движения - добиться отмены приказов руководства ФССУ об увольнении более 2500 человек.
В общественном совете ФССУ отметили, что решение правления Фонда во главе с Владимиром Саенко об освобождении квалифицированных работников, а также "семейная" коррупция Фонда разрушает до основания систему социального страхования Украины.
"Сегодня изменения в Фонде происходят бессистемно и при отсутствии каких-либо стратегий. Из 5 функций Фонда по завершению так называемого "объединения фондов" останется только одна - реабилитация только для людей после тяжелых заболеваний", - подчеркнул участник встречи Александр Леонов, эксперт по вопросам социального страхования.
Такая ситуация в перспективе приведет к тому, что "каждый, кто платит единый социальный взнос, просто не сможет получить надлежащих выплат по больничным при беременности, родах и уходу за ребенком, в случае потери трудоспособности и т.д. (что предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании").
Как сообщал УНН, по данным громрады ФССУ, В.Саенко незаконно уволил из органов соцстраха 65% сотрудников.