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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30962 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45995 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50434 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100219 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89894 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103375 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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ФССУ: общественность требует ответственности за незаконные увольнения тысяч специалистов

ФССУ: общественность требует ответственности за незаконные увольнения тысяч специалистов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Представители объединений работодателей, профсоюзов и общественных организаций подписали Меморандум о создании "Общественно-профсоюзного движения". Об этом по итогам проведения круглого стола на тему "Современные угрозы разрушения социального страхования граждан в Украине" УНН сообщили в общественном совете Фонда социального страхования Украины.

Цель новосозданного движения - добиться отмены приказов руководства ФССУ об увольнении более 2500 человек.

В общественном совете ФССУ отметили, что решение правления Фонда во главе с Владимиром Саенко об освобождении квалифицированных работников, а также "семейная" коррупция Фонда разрушает до основания систему социального страхования Украины.

"Сегодня изменения в Фонде происходят бессистемно и при отсутствии каких-либо стратегий. Из 5 функций Фонда по завершению так называемого "объединения фондов" останется только одна - реабилитация только для людей после тяжелых заболеваний", - подчеркнул участник встречи Александр Леонов, эксперт по вопросам социального страхования.

Такая ситуация в перспективе приведет к тому, что "каждый, кто платит единый социальный взнос, просто не сможет получить надлежащих выплат по больничным при беременности, родах и уходу за ребенком, в случае потери трудоспособности и т.д. (что предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании").

Как сообщал УНН, по данным громрады ФССУ, В.Саенко незаконно уволил из органов соцстраха 65% сотрудников.

Украинские Национальные Новости

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