Росіяни організували канал поставок зброї до РФ з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. ФСБ РФ заявила про припинення діяльність злочинної групи з росіян, причетних до організації каналу постачання вогнепальної зброї з країн Євросоюзу до Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ФСБ.
"ФСБ РФ спільно з органами МВС Росії і Росгвардії припинено діяльність міжрегіональної злочинної групи з числа жителів міст Москви, Санкт-Петербурга і Ярославля, причетних до організації каналу постачання вогнепальної зброї з країн Євросоюзу в РФ. Члени злочинної групи затримані", - повідомили в російській спецслужбі.
У результаті оперативно-розшукових заходів і слідчих дій за місцями проживання затриманих вилучено: 380 одиниць вогнепальної зброї вітчизняного та іноземного виробництва (25 кулеметів, 30 автоматів, 70 пістолетів-кулеметів, 94 карабінів, гвинтівок і рушниць, 158 пістолетів і револьверів, 2 протитанкових рушниці), 45 мм піхотний міномет, станковий автоматичний гранатомет "АГС-17", саморобний вибуховий пристрій, 15 ручних осколкових гранат, понад 4500 набоїв різного калібру, пристосування для безшумної стрільби, велика кількість основних частин і комплектуючих до вогнепальної зброї, відзначили в ФСБ РФ.
Припинено діяльність двох майстерень з модернізації вогнепальної зброї та виготовлення боєприпасів, додали у відомстві.
Нагадаємо, у Миколаївській області ліквідована агентурна мережа російських спецслужб.