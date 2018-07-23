Россияне организовали канал поставок оружия в РФ с ЕС

"ФСБ РФ совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей городов Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в РФ. Члены преступной группы задержаны", - сообщили в российской спецслужбе.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по местам проживания задержанных изъято: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья), 45 мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17", самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, отметили в ФСБ РФ.

Прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов, добавили в ведомстве.

Напомним, в Николаевской области ликвидирована агентурная сеть российских спецслужб.