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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36970 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123521 просмотра

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8 марта, 10:25 • 131099 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168689 просмотра

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Россияне организовали канал поставок оружия в РФ с ЕС

Россияне организовали канал поставок оружия в РФ с ЕС

Киев  •  УНН

 • 8480 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. ФСБ РФ заявила о пресечении деятельность преступной группы из россиян, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"ФСБ РФ совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей городов Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в РФ. Члены преступной группы задержаны", - сообщили в российской спецслужбе.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по местам проживания задержанных изъято: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья), 45 мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17", самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, отметили в ФСБ РФ.

Прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов, добавили в ведомстве.

Напомним, в Николаевской области ликвидирована агентурная сеть российских спецслужб.

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