фсб рф повідомила про затримання ще одного українця: приписали йому "шпигунство"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. федеральна служба безпеки росії повідомила про затримання громадянина України, який нібито “передавав військову інформацію”, повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає УНН.
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"федеральною службою безпеки російської федерації на території м. нальчика кабардино-балкарської республіки припинено протиправну діяльність підозрюваного в шпигунстві 44-річного громадянина України", - повідомили у фсб.
Деталі
спецслужба рф заявила, що затриманий громадянин нібито діяв "за завданням Служби безпеки України".
Слідчими органами росії було порушено кримінальну справу за статтею 276 кримінального кодексу росії (шпигунство). За цією статтею чоловікові може загрожувати 20 років позбавлення волі.
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