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фсб рф сообщила о задержании еще одного украинца: приписали ему "шпионаж"

Киев • УНН

 • 838587 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. федеральная служба безопасности россии сообщила о задержании гражданина Украины, который якобы “передавал военную информацию”, сообщают пропагандистские сми, передает УНН.

фсб рф сообщила о задержании еще одного украинца: приписали ему "шпионаж"

Цитата

"федеральной службой безопасности российской федерации на территории г. нальчика кабардино-балкарской республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", - сообщили в фсб.

Детали

спецслужба рф заявила, что задержанный гражданин якобы действовал "по заданию Службы безопасности Украины".

Следственными органами россии было возбуждено уголовное дело по статье 276 уголовного кодекса россии (шпионаж). По этой статье мужчине может грозить 20 лет лишения свободы.

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