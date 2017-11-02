ФСБ порушила кримінальні справи через "диверсії" з газопроводами в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Слідчий відділ ФСБ Росії в анексованому Криму порушив три кримінальні справи за фактом пошкодження місцевих газопроводів та ЛЕП, назвавши їх диверсіями. Про це повідомили в ФСБ на анексованому півострові, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Порушено три кримінальні справи за фактами по частині 1. статті 281 КК (диверсія)", - повідомили в прес-службі.
Раніше в середу з'явилося повідомлення так званого "Національного антитерористичного комітету", що в Криму була пошкоджена лінія газопроводу середнього тиску в районі Алушти, опрацьовується версія підриву.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ заявила про відновлення роботи пунктів пропуску в окупованому Криму
Крім того, відбулося обвалення ЛЕП. Пізніше стало відомо, що ще один газопровід середнього тиску пошкоджений в Криму в районі села Запрудне (південний берег Криму).