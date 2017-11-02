ФСБ порушила кримінальні справи через "диверсії" з газопроводами в окупованому Криму

"Порушено три кримінальні справи за фактами по частині 1. статті 281 КК (диверсія)", - повідомили в прес-службі.

Раніше в середу з'явилося повідомлення так званого "Національного антитерористичного комітету", що в Криму була пошкоджена лінія газопроводу середнього тиску в районі Алушти, опрацьовується версія підриву.

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Крім того, відбулося обвалення ЛЕП. Пізніше стало відомо, що ще один газопровід середнього тиску пошкоджений в Криму в районі села Запрудне (південний берег Криму).