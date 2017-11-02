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ФСБ порушила кримінальні справи через "диверсії" з газопроводами в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 10147 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Слідчий відділ ФСБ Росії в анексованому Криму порушив три кримінальні справи за фактом пошкодження місцевих газопроводів та ЛЕП, назвавши їх диверсіями. Про це повідомили в ФСБ на анексованому півострові, передає УНН з посиланням на РІА "Новости". 

"Порушено три кримінальні справи за фактами по частині 1. статті 281 КК (диверсія)", - повідомили в прес-службі.

Раніше в середу з'явилося повідомлення так званого "Національного антитерористичного комітету", що в Криму була пошкоджена лінія газопроводу середнього тиску в районі Алушти, опрацьовується версія підриву.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ заявила про відновлення роботи пунктів пропуску в окупованому Криму

Крім того, відбулося обвалення ЛЕП. Пізніше стало відомо, що ще один газопровід середнього тиску пошкоджений в Криму в районі села Запрудне (південний берег Криму).

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