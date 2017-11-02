ФСБ РФ возбудила три уголовных дела за "диверсии" с газопроводами в оккупированном Крыму

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 41895 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 108922 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100744 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103658 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103095 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 86238 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103115 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101821 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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ФСБ РФ возбудила три уголовных дела за "диверсии" с газопроводами в оккупированном Крыму

ФСБ РФ возбудила три уголовных дела за "диверсии" с газопроводами в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 10136 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Следственный отдел ФСБ в аннексированном Крыму возбудил три уголовных дела по факту повреждения местных газопроводов и ЛЭП, назвав их диверсиями. Об этом сообщили в ФСБ на аннексированном полуострове, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1 статьи 281 УК (диверсия)", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в среду появилось сообщение так называемого "Национального антитеррористического комитета", что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты, прорабатывается версия подрыва.

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Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег Крыма).

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