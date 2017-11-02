ФСБ РФ возбудила три уголовных дела за "диверсии" с газопроводами в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Следственный отдел ФСБ в аннексированном Крыму возбудил три уголовных дела по факту повреждения местных газопроводов и ЛЭП, назвав их диверсиями. Об этом сообщили в ФСБ на аннексированном полуострове, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1 статьи 281 УК (диверсия)", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в среду появилось сообщение так называемого "Национального антитеррористического комитета", что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты, прорабатывается версия подрыва.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ заявила о возобновлении работы пунктов пропуска в оккупированном Крыму
Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег Крыма).