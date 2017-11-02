ФСБ РФ возбудила три уголовных дела за "диверсии" с газопроводами в оккупированном Крыму

"Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1 статьи 281 УК (диверсия)", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в среду появилось сообщение так называемого "Национального антитеррористического комитета", что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты, прорабатывается версия подрыва.

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Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег Крыма).