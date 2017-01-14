ФСБ РФ почала активно вербувати українських студентів, які мають родичів на окупованому Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. ФСБ РФ активізувала вербувальну діяльність серед студентів вищих навчальних закладів України та РФ, які мають родичів на непідконтрольних Україні територіях. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook, передає УНН.
"З кінця грудня 2016 року ФСБ РФ активізувала вербувальну діяльність серед студентів вищих навчальних закладів України та РФ, які мають родичів на непідконтрольних Україні територіях та з різною періодичністю їх відвідують", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російське командування на Донбасі заборонило військовослужбовцям 1 і 2 АК ЗС РФ залишати окуповані території і виїжджати до Росії.