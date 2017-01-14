ФСБ РФ почала активно вербувати українських студентів, які мають родичів на окупованому Донбасі

"З кінця грудня 2016 року ФСБ РФ активізувала вербувальну діяльність серед студентів вищих навчальних закладів України та РФ, які мають родичів на непідконтрольних Україні територіях та з різною періодичністю їх відвідують", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російське командування на Донбасі заборонило військовослужбовцям 1 і 2 АК ЗС РФ залишати окуповані території і виїжджати до Росії.