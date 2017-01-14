ФСБ РФ начала активно вербовать украинских студентов, имеющих родственников на оккупированном Донбассе

"С конца декабря 2016 года ФСБ РФ активизировала вербовочную деятельность среди студентов высших учебных заведений Украины и РФ, которые имеют родственников на неподконтрольных Украине территориях и с разной периодичностью их посещают", - говорится в сообщении.

Напомним, российское командование на Донбассе запретило военнослужащим 1 и 2 АК ВС РФ покидать оккупированные территории и выезжать в Россию.