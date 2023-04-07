Френк Лемпард став в.о. головного тренера "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. “Челсі” повідомив про призначення Френка Лемпарда в. о. головного тренера до кінця сезону, передає УНН.
Деталі
Як відомо, раніше був звільнений колишній головний тренер Грем Поттер. До матчу з “Ліверпулем” (0:0) команду готував Бруно Сальтор.
Повідомлялось, що “Челсі” розглядає кандидатури Юліана Нагельсманна та Луїса Енріке. Лемпард очолюватиме команду до завершення поточної кампанії.
Довідка
Френк Лемпард — колишній гравець та тренер “Челсі”. Він тренував команду з 2019 по 2021 рік. Останнім місцем його роботи був “Евертон”, де його звільнили 23 січня 2023 р.