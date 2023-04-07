Фрэнк Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. “Челси” сообщил о назначении Фрэнка Лэмпарда и. о. главного тренера до конца сезона, передает УНН.
Детали
Как известно, ранее был уволен бывший главный тренер Грэм Поттер. К матчу с “Ливерпулем” (0:0) команду готовил Бруно Сальтор.
Сообщалось, что “Челси” рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике. Лэмпард будет возглавлять команду до завершения текущей кампании.
Справка
Фрэнк Лэмпард — бывший игрок и тренер “Челси”. Он тренировал команду с 2019 по 2021 год. Последним местом его работы был “Эвертон”, где его уволили 23 января 2023 г.