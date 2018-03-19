Freedom House: законопроекти про звітність ГО можуть підірвати довіру партнерів до України

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Президентські законопроекти №6674 та 6675 щодо обов’язкової публічної звітності громадських організацій не можуть бути ухваленні у чинних редакціях, оскільки можуть підірвати довіру з боку партнерів та донорів до України. Про це йдеться у заяві президента Freedom House Майка Абрамовіца у відповідь на рішення Венеційської комісії стосовно цих двох законопроектів, передає УНН з посиланням на заяву Freedom House.

Майк Абрамовіц наголосив, що рішення Венеційської комісії чітко вказує на потенційні ризики контролю владою груп громадянського суспільства для української демократії.

"Запропоновані законопроекти можуть серйозно підважити незалежніть й ефективність громадянського суспільства, та були підготовлені без проведення широких консультацій, обов’язкових у демократіях. Якщо вони будуть прийняті у поточній формі, це загрожує підірвати один із ключових двигунів реформ в Україні та похитнути положення країни серед міжнародних донорів та партнерів. Українській владі варто зняти обмеження з громадських організацій, замість того, щоб впроваджувати все нові й нові", - зазначив він.

В організації зазначили, що Венеційська комісія опублікувала рішення, у якому висловлює значне занепокоєння стосовно закону, прийнятого у 2017 році, що вимагає від окремих осіб та неурядових організацій, які працюють у сфері боротьби з корупцією, публічно звітувати про свої доходи, а також - щодо двох законопроектів, які вимагають додаткового детального фінансового звітування від багатьох неурядових організацій. Згідно запропонованих вимог з’явиться можливість відкликати неприбутковий статус та накласти серйозні штрафи на громадські організації, якщо ті не подадуть звіти вчасно. Схожі положення використовувалися у країнах із слабкою судовою та регуляторною системами для посилення тиску на незалежні громадські групи, як, наприклад, у Казахстані.

У своєму рішенні Венеційська комісія, як зазначили у Freedom House, робить висновок, що запропоновані закони порушують стандарти, визначені Комітетом міністрів Ради Європи, головним органом, який приймає рішення в РЄ, стосовно відповідного регулювання та нагляду за діяльністю неурядових організацій у країнах, пов’язаних Європейською конвенцією з прав людини та іншими угодами щодо прав людини та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, на початку липня 2017 року у Верховній Раді були зареєстровані законопроекти № 6674 і № 6675 авторства Президента Петра Порошенка, які встановлюють обов’язкову публічну звітність для громадських об’єднань в Україні. За ненадання звітів організації будуть позбуватися статусу неприбутковості, що фактично заблокує їх роботу.

Українські правозахисні організації закликали негайно відхилити законопроекти № 6674 і № 6675, які надмірно обмежують свободу об’єднань і асоціацій в Україні та успадковують практики недемократичних країн.

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