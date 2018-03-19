Freedom House: законопроекты об отчетности ОО могут подорвать доверие партнеров к Украине

Майк Абрамовиц подчеркнул, что решение Венецианской комиссии четко указывает на потенциальные риски контроля властью групп гражданского общества для украинской демократии.

"Предложенные законопроекты могут серьезно подорвать независимую и эффективность гражданского общества, и были подготовлены без проведения широких консультаций, обязательных в демократиях. Если они будут приняты в текущей форме, это грозит подорвать один из ключевых двигателей реформ в Украине и поколебать положение страны среди международных доноров и партнеров. Украинской власти стоит снять ограничения из общественных организаций, вместо того, чтобы внедрять все новые и новые ", - отметил он.

В организации отметили, что Венецианская комиссия опубликовала решение, в котором выражает серьезную обеспокоенность относительно закона, принятого в 2017 году, что требует от отдельных лиц и неправительственных организаций, работающих в сфере борьбы с коррупцией, публично отчитываться о своих доходах, а также - по двух законопроектов, которые требуют дополнительного детального финансовой отчетности от многих неправительственных организаций. Согласно предложенных требований появится возможность отозвать некоммерческий статус и наложить серьезные штрафы на общественные организации, если те не подадут отчеты вовремя. Похожие положения использовались в странах со слабой судебной и регуляторной системами для усиления давления на независимые общественные группы, как, например, в Казахстане.

В своем решении Венецианская комиссия, как отметили в Freedom House, делает вывод, что предложенные законы нарушают стандарты, определенные Комитетом министров Совета Европы, главным органом, который принимает решение в СЕ, относительно соответствующего регулирования и надзора за деятельностью неправительственных организаций в странах, повязкам связанных Европейской конвенции по правам человека и другими соглашениями по правам человека и борьбы с коррупцией.

Напомним, в начале июля 2017 в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты № 6674 и № 6675 авторства Президента Петра Порошенко, устанавливающие обязательную публичную отчетность для общественных объединений в Украине. За непредоставление отчетов организации будут избавляться статуса неприбыльности, что фактически заблокирует их работу.

Украинские правозащитные организации призвали немедленно отклонить законопроекты № 6674 и № 6675, чрезмерно ограничивают свободу объединений и ассоциаций в Украине и наследуют практики недемократических стран.