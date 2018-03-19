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Freedom House: законопроекты об отчетности ОО могут подорвать доверие партнеров к Украине

Freedom House: законопроекты об отчетности ОО могут подорвать доверие партнеров к Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Президентские законопроекты №6674 и 6675 об обязательном публичной отчетности общественных организаций не могут быть принятии в действующих редакциях, поскольку могут подорвать доверие со стороны партнеров и доноров в Украину. Об этом говорится в заявлении президента Freedom House Майка Абрамовиц в ответ на решение Венецианской комиссии относительно этих двух законопроектов, передает УНН со ссылкой на заявление Freedom House.

Майк Абрамовиц подчеркнул, что решение Венецианской комиссии четко указывает на потенциальные риски контроля властью групп гражданского общества для украинской демократии.

"Предложенные законопроекты могут серьезно подорвать независимую и эффективность гражданского общества, и были подготовлены без проведения широких консультаций, обязательных в демократиях. Если они будут приняты в текущей форме, это грозит подорвать один из ключевых двигателей реформ в Украине и поколебать положение страны среди международных доноров и партнеров. Украинской власти стоит снять ограничения из общественных организаций, вместо того, чтобы внедрять все новые и новые ", - отметил он.

В организации отметили, что Венецианская комиссия опубликовала решение, в котором выражает серьезную обеспокоенность относительно закона, принятого в 2017 году, что требует от отдельных лиц и неправительственных организаций, работающих в сфере борьбы с коррупцией, публично отчитываться о своих доходах, а также - по двух законопроектов, которые требуют дополнительного детального финансовой отчетности от многих неправительственных организаций. Согласно предложенных требований появится возможность отозвать некоммерческий статус и наложить серьезные штрафы на общественные организации, если те не подадут отчеты вовремя. Похожие положения использовались в странах со слабой судебной и регуляторной системами для усиления давления на независимые общественные группы, как, например, в Казахстане.

В своем решении Венецианская комиссия, как отметили в Freedom House, делает вывод, что предложенные законы нарушают стандарты, определенные Комитетом министров Совета Европы, главным органом, который принимает решение в СЕ, относительно соответствующего регулирования и надзора за деятельностью неправительственных организаций в странах, повязкам связанных Европейской конвенции по правам человека и другими соглашениями по правам человека и борьбы с коррупцией.

Напомним, в начале июля 2017 в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты № 6674 и № 6675 авторства Президента Петра Порошенко, устанавливающие обязательную публичную отчетность для общественных объединений в Украине. За непредоставление отчетов организации будут избавляться статуса неприбыльности, что фактически заблокирует их работу.

Украинские правозащитные организации призвали немедленно отклонить законопроекты № 6674 и № 6675, чрезмерно ограничивают свободу объединений и ассоциаций в Украине и наследуют практики недемократических стран.

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