Freedom House: Україна покращила рівень свободи слова у пресі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міжнародна неурядова правозахисна організація Freedom House у щорічному звіті, відзначила підвищення рівня свободи слова в українських ЗМІ, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Організація зокрема, помітила покращення ситуації зі свободою ЗМІ в Україні, де "останні демократичні досягнення загалом посилили свободу медіа".
Водночас у звіті повідомили, що "обмеження для роботи російських ЗМІ та намагання заохотити "патріотичне" висвітлення подій ставить питання стосовно відданості уряду ідеї незалежності медіа".
Як повідомляв УНН, Freedom House констатувала найнижчий рівень свободи слова у світі за 13 років.