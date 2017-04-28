Freedom House: Украина улучшила уровень свободы слова в прессе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Международная неправительственная правозащитная организация Freedom House в ежегодном отчете, отметила повышение уровня свободы слова в украинских СМИ, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В частности организация заметила улучшение ситуации со свободой СМИ в Украине, где "последние демократические достижения целом усилили свободу медиа".
В то же время в отчете сообщили, что "ограничения для работы российских СМИ и попытки привлечь "патриотическое" освещение событий ставит вопрос о преданности правительства идеи независимости медиа".
Как сообщал УНН, Freedom House констатировала низкий уровень свободы слова в мире за 13 лет.