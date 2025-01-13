Французький міністр транспорту під слідством: у чому його підозрюють

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Міністра транспорту Франції Філіпа Табаро підозрюють у розтраті державних коштів та інших фінансових злочинах. Національна фінансова прокуратура провела обшуки в його будинку та мерії міста Ле-Канне.

Міністр транспорту Франції і колишній сенатор від партії "Республіканці" Філіп Табаро перебуває під слідством за підозрою у розтраті державних коштів. Про це повідомило BFMTV у понеділок, 13 січня, передає УНН.

Філіп Табаро підозрюється Національною фінансовою прокуратурою країни в "нецільовому використанні державних коштів", "незаконному отриманні відсотків" і "приховуванні обох злочинів".

Це розслідування, розпочате Національною фінансовою прокуратурою, послідувало за доповіддю Вищого управління із забезпечення прозорості суспільного життя від 29 липня 2021 року.

30 листопада 2022 року було проведено обшук у будинку Філіпа Табаро і в мерії міста Ле-Канне. Попереднє розслідування ще триває.

Нагадаємо

Башара Асада, колишнього сирійського диктатора, який утік до москви після повалення режиму, названо "корупціонером 2024 року" консорціумом журналістів-розслідувачів OCCRP. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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