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Французский министр транспорта под следствием: в чем его подозревают

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Министра транспорта Франции Филиппа Табаро подозревают в растрате государственных средств и других финансовых преступлениях. Национальная финансовая прокуратура провела обыски в его доме и мэрии города Ле-Канне.

Министр транспорта Франции и бывший сенатор от партии "Республиканцы" Филипп Табаро находится под следствием по подозрению в растрате государственных средств. Об этом сообщил BFMTV в понедельник, 13 января, передает УНН.

Филипп Табаро подозревается Национальной финансовой прокуратурой страны в "нецелевом использовании государственных средств", "незаконном получении процентов" и "сокрытии обоих преступлений".

Это расследование, начатое Национальной финансовой прокуратурой, последовало за докладом Высшего управления по обеспечению прозрачности общественной жизни от 29 июля 2021 года.

30 ноября 2022 года был проведен обыск в доме Филиппа Табаро и в мэрии города Ле-Канне. Предварительное расследование все еще продолжается.

Напомним

Башара Асада, бывшего сирийского диктатора, который бежал в москву после свержения режима, назвали "коррупционером 2024 года" консорциумом журналистов-расследователей OCCRP.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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